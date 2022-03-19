Türkiye Gazetesi

Mart ayının başından bu yana İstanbul'da hakim olan soğuk hava, kar yağışını da beraberinde getirdi. Geçen hafta oldukça etkili olan yağış bir iki gün ara verdikten sonra yeni bir dalga kentte etkili oldu, İstanbul yeniden beyaza büründü. Gün içerisinde etkili olması beklenen yağış ile ilgili uyarılar peş peşe gelirken, Meteoroloji 19 Mart hava durumu tahmin raporunun yanı sıra önümüzdeki günler için de haritalı paylaşımda bulundu.

YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ

Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde etkisini artırdı. Beyaza bürünen caddeler, gece soğuk havanın da etkili olması ile birlikte adeta buz pistine döndü. Sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, hem yürümekte hem de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Dün İstanbulluları evlerinden çıkmamaları için uyaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle dün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu. Yasak, yeni bir duyuruya kadar gün içerisinde devam edecek.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Meteoroloji'nin son yayımladığı hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da bugün ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Hafta sonu sıcaklıklar sıfır derece civarında seyredecek ve kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü ise sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış, yerini karla karışık yağmura bırakacak. Salı gününden itibaren ise İstanbul'da yağmur bekleniyor.

Yurt genelinde ise bugün Akdeniz bölgesi hariç bütün bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Yarın kar yağışı Güneydoğu Anadolu bölgesini, Pazartesi günü ise Doğu Anadolu bölgesini terk edecek. Salı gününden itibaren yurt genelinde hava sağanak yağışlı, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak.

19 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

İSTANBUL İÇİN UYARILAR PEŞ PEŞE

Bugün ve yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı ile ilgili uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji uzmanları, İstanbul Valisi Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbulluları kar yağışı konusunda uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız, kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Meteorolojik verilerine göre İstanbul’da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" uyarısında bulundu.

"TAM MANASIYLA KARA DOYACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise kar yağışının süresi ile ilgili bilgi verdi.

"Tam manasıyla kara doyacağız" diyen Ökten, "İstanbul'a kuzeyden güçlü kütleler geliyor. Yer donma seviyesinde. Trafiktekiler tedbirli olmalı... Şehir kütlelerle çevreleniyor. Batıdaki kütleler de şehre girecek. Kuzeydekiler ile kesişecek. En yoğun karın olacağı 6 saate girdik" dedi.

"DIŞARI ÇIKMASANIZ İYİ OLUR"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu gece ve yarın (19 Mart Cumartesi) gün boyu İstanbul'da kar tipi şeklinde yağacak ve yoğun olacak. Aynı tahmin Batı Karadeniz için de geçerli. Dışarı çıkmasanız iyi olur" derken, "Bana göre kar yağışı Pazar günü öğleden sonra etkisini yitirecek" ifadesini kullandı.

19 Mart - 23 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

İMAMOĞLU'NDAN UYARI: TOPLU TAŞIMA KULLANIN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul’un kuzeyindeki ilçelerimizde 25 cm, kent merkezinde 15 cm kar yağışı bekliyoruz. Lütfen özel araçlarınızla trafiğe çıkmayınız" uyarısında bulunurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kar yağışının gün içerisinde etkisini sürdüreceğini belirterek mümkün olduğu kadar araçla yola çıkılmamasını, mutlaka toplu taşıma kullanılması gerektiğini hatırlattı.

Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) açıklamalarda bulunan İmamoğlu, beklenilen kar yağsa da havanın ısısından ötürü sorun çıkarmadığını kaydederek şöyle devam etti: