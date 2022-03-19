Türkiye Gazetesi

Yolcu otobüsüne yapılan arama çantalarında uyuşturucu madde taşıyan güzellik uzmanlarını ele verdi. Diyarbakır'dan İstanbul’a seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsü şüphe üzerine Sarıçam ilçesinde durduruldu ve otobüste arama yapıldı.

Ekiplerin otobüste hassas burunlu narkotik köpekle yaptığı arama sonucunda yolculardan kadın R.O. ve S.H.’nin el çantasından iki paket halinde toplamda 1 kilo 56 gram esrar çıktı. Güzellik uzmanı oldukları öğrenilen iki genç kız, gözaltına alındı.

'CİDDİ BİR SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'

Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden iki zanlının "Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk." dedikleri öne sürüldü.

TUTUKLANDILAR

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce suç kayıtları olmayan iki genç kız, çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde sevk etmekten’ tutuklandı.

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