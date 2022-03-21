Türkiye Gazetesi

Husumetli ailelerin kavgası 15 yaşındaki çocuk ve 1 kişiyi daha canından etti. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı kırsal mahallesinde önceden aralarında sorun olduğu öğrenilen iki aile önce tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma nade kavgaya dönüştü ve kanlı bitti.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Kandemir ile 15 yaşındaki Hasan Kandemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken mahalleye giden jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da akrabalar çatıştı, ölü ve yaralılar var Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yaşanan olayda akraba aileler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'dan bir şehit haberi daha geldi Şanlıurfa'da bugün öğlen saatlerinde yaşanan olayda silah kaçakçılığı yaptıklarını tespit ettikleri aracı takibe alan polisler açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Olayda bir polis memuru şehit olmuş komiser yardımcısı ise yaralanmıştı, acı haber az önce geldi. Yaralı komiser de şehit oldu.

Şanlıurfa'da hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı Şanlıurfa’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.