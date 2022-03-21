Türkiye Gazetesi

Semt pazarında yumurta satarak geçimini sağlayan Muhittin Çınar, işlerini arttırmak için pos cihazı aldı. Son aylarda yükselen fiyatlardan dolayı yumurta almakta güçlük çelen müşteriler için kredi kartlı satış başlattı. Kredi katlı ödeme seçeneği ile market kolaylığını vatandaşın ayağına getiren Çınar’ın satışları arttı. Kredi kartı ile pazarda yumurta sattığını görenlerin şaşırdığını söyleyen Çınar, müşterilerinin çoğunun ilk kez bu uygulamayı gördüğünü kaydetti.

PAZARDAN KREDİ KARTIYLA YUMURTA SATIYOR

Pazarcı Muhittin Çınar, “Müşterilerimiz marketlerde bunun avantaj olduğunu söylüyordu. Bende zaten vergi ödediğim için böyle bir uygulama başlatmayı düşündüm. Şaşıran çok. ‘Yumurtayı pazardan kredi kartıyla mı alacağız?’ diyen de çok. Semtine göre kredi kartı kullanan sayısı da artıyor” dedi. Kredi kartıyla yumurta alanlardan Ali Demir uygulamadan memnun olduğunu belirterek, “Üzerinde nakit parası olmayanlar için çok güzel bir uygulama. Daha önce hiçbir pazarda görmedim. İlk defa burada gördüm” ifadelerini kullandı.

Köyde kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görenler şaşırıp kaldı Afrika’daki bir köyde kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı gören köylüler gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradı.