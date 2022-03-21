Türkiye Gazetesi

Adana'da bir kadın sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü. Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesinde kadın F. Koca, kendisine sürekli olarak şiddet uyguladığı gerekçesiyle kocası Fahri Koca'dan boşanmak için mahkemeye başvurdu.

FARKLI EVE TAŞINDI ANCAK KURTULAMADI

3 çocuk annesi F.K, eşiyle beraber yaşadığı evden ayrılarak çocuklarıyla beraber başka bir eve geçti. Kocası bu sürede kendisini sürekli ölümle tehdit ettiği için taşındığı evi de herkesten gizledi.

YOLUNU KESİP BAŞINA ATEŞ ETTİ

Bugün saat 15.00 sıralarında da kızı N.Koca ile birlikte bakkala gidip evine dönmek istedi ancak boşanmak istediği kocası Fahri Koca yolunu kesti. Fahri Koca, eşi F. Koca ile bir süre konuştuktan sonra kafasına pompalı tüfekle kızının gözü önünde ateş edip olay yerinden hzıla uzaklaşarak kaçtı.

Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise kaçan kocayı bulmak için çalışma başlattı.

KIZI VE OĞLU'NUN GÖZYAŞLARI YÜREK YAKTI

Polis ise kaçan kocayı bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada kadını uzman çavuş oğlu Resul ile kızı Nilüfer Koca’nın gözyaşları yürek yaktı. Genç kadının cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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