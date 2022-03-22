Türkiye Gazetesi

Haberler peş peşe geldi. Biri babasını diğeri de annesinin katili oldu. Adana Seyhan'da iddiaya göre, L.A. kocası Mustafa Alto’dan şiddet gerekçesiyle boşanmaya karar verip ayrı yaşamaya başladı. Çiftin çocukları Kemal A. (22), Kadir A. (23) ve M.A.A.'nın (17) ise babalarıyla maddi sebeplerden dolayı arası bozuldu. Olay günü kuzenlerini de yanlarına alan 3 kardeş babaannelerinin evinde babalarıyla buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyünce baba Alto, çocuklarına tabanca çekti. Bunun üzerine Kadir A. da kardeşi M.A.A.’ya babasını vurmasını söyledi. M.A.A., pompalı tüfekle Alto’yu bacağından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan baba hayatını kaybederken, dört şüpheli de tutuklandı.

ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İstanbul Sancaktepe'de yaşanan olayda ise ailesiyle yaşayan Reşit Yüksel evde sigara içtiği sırada annesi ve astım hastası olduğu ileri sürülen babası tarafından uyarılması sonucu cinnet geçirdi. Eline aldığı bıçakla annesini öldüren zanlı hızını alamayarak babası ve iki kız kardeşini de yaraladı. Hafif yaralanan kardeşler, saldırganı güçlükle sakinleştirdi. Dehşet saçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınırken, babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa'da vahşet: Annesini öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinnet getiren 25 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek öldürürken 13 yaşındaki üvey kardeşini ise ağır yaraladı.