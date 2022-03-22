Türkiye Gazetesi

Samsun'da bir kişi arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı kuzeni tarafından hakimin gözleri önünde 13 kurşunla öldürüldü. Dün yaşanan olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan akrabalar için Çarşamba Sulh Hukuk Mahkemesi heyeti tarlada keşif yaparken çıkan tartışmada 3 çocuk babası Metin B.(43), halasının oğlu 2 çocuk babası Ahmet Ceylan'ın (49) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Hakimin gözleri önünde silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde olayda kullanılan tabancandan çıkan 13 adet boş kovan ele geçirdi.

KUZENİNİ 13 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Silahlı saldırıyı düzenleyen Metin B., Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Ahmet Ceylan'ın kafasına ve vücuduna isabet eden 13 kurşunla hayatını kaybettiği tespit edildi.

MAHKEMEYE BÖYLE GETİRİLDİ

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Metin B. geniş güvenlik altında bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Jandarma, katil zanlısının herhangi bir saldırıya karşı kafasına çelik miğfer ve üzerine çelik yelek giydirerek önlem aldı. Metin B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi.

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