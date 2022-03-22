Türkiye Gazetesi

Kalpazanların para oyunu bitmiyor. Bu defa Samsun'da bir vatandaş, sosyal medya dolandırıcılarının eline düştü. Öyle ki arkadaşının sosyal medya hesabını ele geçirip kendisine para kazanma vadiyle mesaj atan dolandırıcının tuzağına düşen bir kadın, 108 bin 520 lira para yatırarak dolandırıldı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA SOLUĞU POLİSİN YANINDA ALDI

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Engiz Mahallesi'nde ikamet eden C.A.'nın arkadaşının Instagram hesabını ele geçirilen kimliği belirsiz dolandırıcı, 5 bin TL para yatırdığında çok para kazanacağını yazan arkadaşı sandığı dolandırıcının tuzağına düştü. Para kazanmak için toplamda 108 bin 520 lira para yatıran C.A. dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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