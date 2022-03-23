Türkiye Gazetesi

Isınmak isteyen bir genç trafo binasına girince içeride ateş yaktı ve çevredeki kablolar nedeniyle akıma kapıldı. Acılar içinde çığlık atan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda İddiaya göre Emrah B. (33) isimli genç, ısınmak için kullanılmayan trafo binasına girdi. Burada ateş yakarak ısınmaya çalışan genç, binadaki elektrik kablolarına dokununca akıma kapılarak feci şekilde yandı.

ÇIĞLIKLARI YÜREK SIZLATTI

Yanan gencin, yardıma gelen görevlilerden, “Ölüyorum, yanıyorum, ölüyorum ağabey söyle de çabuk olsunlar, öldüm. Allah’ım beni bayıltsınlar öldürsünler. Acı verme Allah’ım” diye yardım istemesi yürekleri sızlattı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri şahsı Adana Şehir Hastanesi'ne götürürken, ekipler akımı da kesti. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Bir süre akım kesildiği için 14 mahalleye elektrik verilemedi.

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