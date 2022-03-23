Türkiye Gazetesi

Erzurum-Pasinler karayolunda kaza meydana geldi. Yoğun kar yağışının ve tipinin etkili olduğu bölgede meydana gelen zincirleme kazada araçlar birbirine girdi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza sonrası araçlarda bulunan yolcular itfaiye ve polis araçlarıyla olay yerinden tahliye edildi.

GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Tipide göz gözü görmezken, Erzurum’a giriş yaptığı sırada yol kenarına uçan araçtaki İranlı turistleri de itfaiye ekipleri kurtardı.

Araç içerisinde bulunan hastalar ise polisin yoğun çabasıyla donmaktan kurtarıldı.

Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu trafikte oluşan yoğunluk giderilmeye çalışılıyor.

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Aksaray’da kar yağışı kenti beyaza bürüdü Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısı etkisini artırarak kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.