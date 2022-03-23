Türkiye Gazetesi

İzmir Buca Emniyet Müdürlüğüne geçen yıl 17 Mayıs’ta gelen bir kadın, kızını öldürdüğünü söyledi. Adının Ayşe Vural (59) olduğunu belirten kadın, 29 yaşındaki kızı Zeynep Vural’ın cesedinin Laleli Mahallesi’nde oturdukları 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede olduğunu dile getirdi. Anne Vurai, eşi S. Vural (70) ile oğlu Ö. Vural’ın (25) olayla ilgisinin olmadığını aktardı.

“'NEREYE GİDİYORSUN?' DEDİM, HAKARET ETTİ”

Sabah saatlerinde kızının kendisine hakaretlerde bulunduğunu ileri süren Ayşe Vural “Kızım sabah erken kalktı. Kahve içtikten sonra dışarı çıkmak için hazırlandı. Ben de ‘Nereye gidiyorsun’ dedim. Ağır hakaretlerde bulunarak küfretmeye başladı. Ne ben ne de eşim karşılık vermedik. Çünkü karşılık verdiğimizde bize şiddet uyguluyordu. Bu şiddetlerle ilgili de daha önce gerek polise gerekse savcılıklara da şikayetim olmuştur” dedi.

“KUSMUĞUNU TEMİZLEMEMİ SÖYLEDİ”

Evladının öğleden sonra eve döndüğünü ifade eden Vural “Zeynep odasına çekildi. Bir süre sonra da benden çok sevdiği bezelye yemeğini istedi. Ben de yaptım. Yedikten sonra kusmaya başlamış. Bana seslenerek bilgisayar odasına çağırdı. Oyun oynuyordu. Kusmuğu temizlememi söyledi. Ben de temizlemek için eğildiğim sırada saçımdan tutarak sert bir şekilde çekip sağa sola savurdu. O sırada kızımın boynunda bulunan fuları çekerek yere savurdum. Sert bir şekilde yere düştü” diye konuştu.

“POŞETİ KAFASINA GEÇİRDİM, AVUÇ İÇİNİ ÖPTÜM”

Bu sırada bulduğu poşeti başına geçirdiğini kaydeden katil zanlısı “Yere düşen kızımdan hırıltı ve inleme sesi geliyordu. Yardım istemek yerine kalkıp beni öldürür düşüncesiyle odada bulduğum poşeti başına geçirdim. Ağzını ve burnunu kapatacak şekilde bastırmaya başladım. Ölüp ölmediğini bilmediğim için uzun süre bu şekilde bastırdım. O anda kızımın avuç içini de öpüyordum” ifadelerini kullandı.

“SABAHA KADAR KIZIMIN CESEDİNİN YANINDA YATTIM”

Kızını yatağına oğluyla taşıdığını aktaran anne Vural “Öldüğünden emin olunca oğluma seslenerek, ‘Ablan bayılmış. Onu yatağına taşır mısın?’ dedim. O da Zeynep’i kucaklayarak yatağına yatırdı. Oğlum odadan çıktıktan sonra bir süre kızımın yanına uzandım. Sonra tekrar salona geçtim. Eşim 23.00 sularında uyumak için yatak odasına gitti. Ben de kızımın odasına geçerek üzerini çıkardım. Nemli bir bezle vücudunu temizledim. Sabaha kadar yanına uzanıp onunla konuştum. Sabah olunca eşim ve oğluma kahvaltı hazırladım. Onlar yediler. Ben bir şey yemedim. Ardından eşim ve oğluma Zeynep’i öldürdüğümü söyledim, ‘karakola gidiyorum’ diyerek evden çıktım” sözlerini sarf etti.

YATAĞINDA CESEDİ BULUNDU

Bu itiraf sonrası denilen adrese giden ekipler, genç kızın cesedini yatağında buldu. Boğularak öldürüldüğü belirlenen maktulenin annesi, babası ve erkek kardeşi gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Burada cinayeti tek başına işlediğini yineleyen Ayşe Vural tutuklanırken kocası ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SAVCI: BU CİNAYETİ TEK BAŞINA İŞLEYEMEZ

Ancak olayla ilgili iddianame hazırlayan savcı, kadının bu eylemi tek başına meydana getirmesinin mümkün olmadığını, sanıkların ifadesinde çelişkiler bulunduğunu belirtti. Savcı, 3 şahıs için 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

ABLA: ZEYNEP EŞİMİ BIÇAKLA ÖLDÜRMEYE KALKTI

İddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmada Zeynep’in ablası Firdevs Ö. tanık olarak dinlendi. Kardeşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve aklının sürekli gidip geldiğini iddia eden abla “Zeynep normal bir çocuktu ancak son 10 senedir psikolojik olarak zor zamanlar geçirdi. İki üç senedir bizden tamamen uzaklaştı. Benden habersiz Isparta’ya evime geliyordu. Birkaç gün kalıp ‘Dayanamıyorum size zarar verebilirim’ deyip gidiyordu. Oturduğu yerde tuvaletini yapıp saatlerce kalkmıyordu. Bir gün çalıştığım yere geldi. Eline bıçak alıp patronun kızını 6. kattan atmakla tehdit etti. Ben ikna edip bıçağı elinden aldım. Aklı gidip geliyordu. ‘Anneni öldüreceğim, evi yakacağım’ diyordu. Dakikası dakikasını tutmuyordu. Annem, Zeynep’in iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Ona madde bağımlısı gibi değil de hasta gibi bakıyorduk. Benim evimdeyken bir gün eline bıçağı alıp eşimi bıçaklayacağını söylemişti” diye konuştu.

RUH VE SİNİR HASTANESİNDEN RAPOR BEKLENİYOR

Talebi sorulan anne Vural ise "Talebim yoktur. Devletime güveniyorum” dedi. Mahkeme heyeti, Ayşe Vural’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Vural için geçen celsede Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden istenen raporun beklenmesine hükmedip duruşmayı erteledi.

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