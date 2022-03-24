Türkiye Gazetesi

Bursa'da heyelan meydana geldi, yol kapandı, mahsur kalanlar farklı yollara yönlendiriliyor. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı yolunda meydana geldi. Baraj yolunda toprak kayması sonucu yamaçtan kopan dev kayalar yola düştü. Dev kayalar nedeniyle baraj yolu ulaşıma tamamen kapandı. Yoldan geçmek isteyen vatandaşlar yolun kapandığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşları alternatif dağ yollarına yönlendirirken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Karabük'te heyelan etkisini artıyor: 41 kişi tahliye edildi Karabük'ün Değirmenyanı köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 9, tahliye edilen kişi sayısı ise 41 oldu.

Manavgat’ta şiddetli yağıştan dolayı heyelana oldu Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan heyelan bölgelerinde yol açma çalışması gerçekleştirdi.