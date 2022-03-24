Türkiye Gazetesi

Pitbull cinsi köpek mağdurlarının sayısı artmaya devam ediyor. Bu defa da İstanbul Güngören'de bir genç pitbull saldırısına uğradı. Ağızlıksız olduğu öğrenilen köpeğin saldırısına uğrayan talihsiz genç, boğuşma sonrası yaralı şekilde kurtuldu.

GENCİN İMDADINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Alınan bilgiye göre, Haznedar Mahallesi Sönmez Sokak'ta sahibi tarafından gezdirilen pitbull, bir gence saldırdı. Ağızlığı olmayan köpek, gencin bacağını ısırarak uzun süre bırakmadı. Acı içinde bağıran gencin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralının emniyete ya da hastaneye bir müracaatı olmadığı öğrenildi.

Bu arada, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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