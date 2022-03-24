Türkiye Gazetesi

Doğum günü kutlaması ölümle bitti. 36 yaşındaki Sinan Ş., 22 yaşındaki sevgisili E.E ile doğum günü kutlamak için bir araya geldi ancak aralarında çıkan tartışma sonucunda 36 yaşındaki adam genç kızı boğarak öldürdü.

Dün gece saatlerinde Sinan Ş.(36), doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı E.E (22) ile yaşadığı evde buluştu. İddiaya göre, alkol alan çiftin arasında sabaha karşı tartışma çıktı ve polisi aramak istedi. Telefonunu ve çantasını sevgisilinin arabasında unuttuğu için polise haber vermeyen genç kız sevgisilinin telefonundan KADES uygulaması indirdi.

KADES'DE KURTARAMADI

Sinan Ş.'nin cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indiren E.E’nin butona basması sonucu olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, olay yerine geldiklerinde eve camdan girdi ancak genç kadının bedenini yerde yatar vaziyette buldu.

İPLE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Boğazından ip benzeri bir cisim ile boğulan kadını bulan ve durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZANLI YAKALANDI

Cinayet zanlısı Sinan Ş.'nin olay yerinde polise teslim olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Sinan Ş.’nin yaşadığı evde ve aracında incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 22 yaşındaki kadının cenazesi ise otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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