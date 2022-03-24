Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Yeşilbursa Caddesi üzerinde bulunan Burhaniye Camii'nde meydana geldi. Caminin müştemilatındaki tuvalet görevlisi Metin Çavuş (70), tuvaletin yanındaki odasında gece uykuya daldı. Çavuş'un sabah odasından çıkmadığını fark eden cami cemaati, durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kilitli olan kapıyı açtılar. İçeri giren ekipler, ortama gaz kokusunun olduğunu fark ederek, odada bulunan piknik tüpünü kapattılar.

YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

Sağlık ekipleri, yatağında hareketsiz yatan Cavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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