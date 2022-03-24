Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de 3. katta oturan çift bri anda tartışmaya başladı ve adam karısını balkondan aşağı itti. Olayda kadın yaralandı ve adam gözaltına alındı. Eşini balkondan atarak yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan indirimsiz 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ufuk G. ile taraf avukatları hazır bulundu. Karardan önce mütalaayı yineleyen iddia makamı, tutuklu sanık Ufuk G. hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

'EŞİMLE ARAMDA SORUN YOK'

Mütalaaya karşı diyecekleri ve karardan önce son sözü sorulan sanık Ufuk G., “Mütalaayı kabul etmiyorum. Eşimle kaçarak evlendiğimiz için ailesi bunu kabullenemedi. Ben eşimle yaklaşık 10 yıldır evliyim. Benimle eşimle aramda bir sorun yoktur. Ben bu suçu işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Yüce adalete güveniyorum” dedi.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti, sanık Ufuk G.’yi ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

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