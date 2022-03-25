Türkiye Gazetesi

Hindistanlı ve Endonezyalı organ kaçakçılarının akılalmaz oyunu İstanbul'da bozuldu. Böbrek nakli için anlaşan şüphelilerin sahteevraklarla alıcı ile vericiyi evliymiş gibi gösterip organ nakline yasal izlenim vermeye çalıştıkları öğrenildi.

TRT Haber'in haberine göre; Endonezyalı bir kişi Hindistanlı şebekeyle irtibata geçti. Böbrek nakli için 37 bin dolara anlaşma yapıldı ve uygun donör de yine Endonezya'da bulundu. Nakil için seçilen ülke ise Türkiye oldu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, uluslararası organ ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatarak önce şebekenin Türkiye’de irtibatlı olduğu kişiler tespit edildi ardından merkezi Hindistan olan organ şebekesinin Endonezya uyruklu üyesi belirlendi.

Şüphelilerin İstanbul'da özel bir hastaneye başvurduğu ve şebeke üyelerinin ise yakalanmamak için bazı tedbirler aldığı da ortaya çıktı.

YASAL GÖRÜNMESİ İÇİN SAHTE EVLİLİK

Alıcının erkek kardeşi ile böbreğini verecek kişi evli gibi gösterildi. Kaçakçılar bunun için yalnızca sahte evrak düzenlemedi, bunun yanında etik kurulunu ikna etmek için şahıslara gelinlik ve damatlık giydirip düğün fotoğrafı çektirdi. Böylelikle birinci dereceden akraba gibi görüneceklerdi.

NAKİL İÇİN 37 BİN DOLAR

Tarafların böbrek nakli için 37 bin dolara anlaştığı ve bu paraların 30 bin dolarının şebeke üyelerine verileceği, 7 bin doları ise böbreğini veren kişinin alacağı tespit edildi.

Soruşturmada uluslararası organ ticareti şebekesinin aynı yöntemle özel bir hastanede daha önce 2 gün arayla 2 farklı organ nakli operasyonu gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

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