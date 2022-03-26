Türkiye Gazetesi

Antalya'da yaklaşık 15 yıldır yaşayan Ukraynalı Valentyna Garipova (52), bir süre önce gittiği Ukrayna’da savaşın patlak vermesiyle orada kaldı. 26 Şubat’ta corona virüse yakalanan Garipova, Kiev’den ayrılamadı. 15 Mart günü ise Kiev’in Glebovka köyünde yaşayan ablası Stepyra Kalinskaya Tanya (60), evine bomba isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

HAYATTA KALAN ABLASINI ALARAK ÜLKEDEN AYRILDI

Ablasının ölümü sonrası yıkılan Garipova, bir diğer ablası Bilavskaya Galiba’yı (72) da yanına alarak Ukrayna’dan ayrıldı. Karayoluyla önce Romanda, ardından Bulgaristan’a geçen iki kardeş, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girip, oradan da Antalya’ya geldi. İki kardeşin çocukları ise Ukrayna ordusunda savaş için ülkesinde kaldı.

ABLASI DEDESİ VE YEĞENİNİ KAYBETTİ

Olayın halen şokunda olan Valentyna Garipova, savaş başladığında corona virüse yakalandığını ve bu sebepten ötürü Kiev’den ayrılamadığını söyledi. Savaş esnasında ablası, dedesi ve yeğenini kaybettiğini belirten Garipova, “Dedem Harkov’da, kız kardeşim Kiev Bölgesi’nde öldü. Bu çok korkunç. Sürekli bombalıyorlar. Uyku uyuyamıyoruz. Dükkanlar bomboş ve yiyecek bir şey yok. Şimdi biraz yiyecek getirmeye başladılar. İlk başlarda ilaç bile yoktu. Çok zordu. Kiev daha sakin diğer şehirler daha kötü durumda" dedi.

“ORADA HİÇBİR ŞEY KALMADI”

Mariupol ve Kiev’in dış taraflarının tamamen bombalandığını söyleyen Garipova, "Oralarda hiçbir şey kalmadı. İnsan kalmadı. Çok fazla kişi öldü. Yaşlı kadınları gelişigüzel öldürüyorlar. Bizim çocuklarımız Ukrayna’yı savunuyorlar." diye konuştu.

“TÜRKİYE BİZE YARDIMCI OLDU”

15 yıldır Antalya’da yaşadığını ancak savaş zamanında Ukrayna’da olduğunu aktaran Garipova, Türkiye’nin kendilerine çok yardımcı olduğunu da sözlerine ekleyip, “Türkiye bize yardımcı oldu. Türkiye’ye teşekkür ederim. Burası güvenli yer. Çocuklarımın da gelmesi için çabalayacağım. Gerçekten çok zor” ifadelerini kullandı.

“YAŞAYIP YAŞAYAMADIKLARINI BİLMİYORUM”

Türkiye’ye sığınan diğer kardeş Bilavskaya Galiba (72) da, kuzenlerinin Ukrayna’da kaldığını belirterek, “Şimdi şu an nerede olduklarını bilmiyorum. Yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyorum. Hatta evlerinin bombalanıp bombalanmadığını bile bilmiyorum. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ruslar bırakmıyor. Kızıl Haç’ın yardımlarına da izin vermiyorlar” diye konuştu.

Rus ordusu Ukrayna'yı Kalibr füzeleriyle vurdu Rusya Savunma Bakanlığı, Jitomir'de bulunan Ukrayna'ya ait askeri mühimmat depolarının Karadeniz'den fırlatılan Kalibr füzeleriyle vurulduğunu belirtti.