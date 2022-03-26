Türkiye Gazetesi

Antalya-Alanya D-400 Karayolunda kaza meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet Katlanır’ın kullandığı 07 AUA 895 plakalı hafif ticari araç, Gültepe kavşağındaki trafik lambalarında bekleyip, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket ettiği sırada aynı istikamette seyir halindeki Hüseyin Yetiş’in kullandığı marka otomobilin arkadan çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Aşırı hızlı olduğu bildirilen otomobil, hafif ticari araca çarptıktan sonra yolun sağındaki refüjde bulunan trafik levhalarına çarparak devirdikten sonra durabildi. Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Yetiş ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Nedime Demir, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Hastanede yapılan kontrolünde 2.29 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün ehliyetine 6 aylığına el konulurken 1.823 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca aracı da bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

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