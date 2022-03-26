Türkiye Gazetesi

Emekli öğretmen ve eski Atatürkçü Düşünce Derneği Karacabey Şube Başkanı olan Yusuf Karayün ile eşi Aynur Karayün arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yusuf Karayün, eline geçirdiği bıçakla Aynur Karayün’ü defalarca bıçakladı. Yusuf Karayün ardından aynı bıçakla intihara kalkıştı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Eşini öldüren ve sonrasında bıçakla intihara kalkışması sonrasında ağır yaralanan Yusuf Karayün, polisi arayarak kendini ihbar etti.

İhbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Aynur Karayün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Yusuf Karayün ise Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor

İntihar etmeden önce yaptığı itiraf oğlunun beraat etmesini sağladı Eskişehir'de bir kadın asılı halde ölü bulunduktan sonra olaya ilişkin eşi ve oğlu tutuklanmıştı. Alınan bilgiye göre cinayetle yargılanan baba, oğlunun suçsuz olduğunu avukatını anlatıp intihar etti.

İntihar notu bırakan 22 yaşındaki gençten 5 gündür haber alınamıyor Erzurum'da arkadaşına intihar notu bırakarak ortadan kaybolan gencin arabası gölün kenarında bulundu ancak gençten 5 gündür haber alınamıyor.