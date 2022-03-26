Türkiye Gazetesi

Afşin ilçesinde yaşayan Emiş Karaağaç ve Durdu Karaağaç sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Olay yerine çağrılan ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Emiş Karaağaç tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken durumu ağır olan Durdu Karaağaç Malatya'ya sevk edildi.

Çiftin, Afşin Ülkü Ocakları Başkanı Kenan Karaağaç’ın anne ve babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Feci ölüm! Sobayı yakmak isterken, kendini yaktı Tokat'ta ısınmak için sobayı yakmaya çalışan yaşlı adam, o esnada elbisesinin tutuşması üzerine feci şekilde yandı. Hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşlı çift sobadan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybetti Gaziantep'te yaşlı çift sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti.