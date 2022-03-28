Türkiye Gazetesi

Yoğun sağanak ve kar yağışıyla geçen Mart ayı sona erdi, Nisan kapıda. Havalar ısınacak mı, önümüzdeki günlerde havalar nasıl olacak diye merak edilirken uzmanlar, yurt genelinde sıcaklıkların artacağı bilgisini paylaştı. Bu bilginin yanı sıra kritik bir uyarı da Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den geldi. Özellikle İstanbul dahil Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'i uyaran Ökten tarih verdi, 'pencerelerinizi kapalı tutun' dedi.

"SICAKLIKLAR 20 DERECEYİ GEÇECEK"

Mart ayında özellikle İstanbul'da etkili olan kar yağışları ile ilgili önemli bilgiler veren ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları önceden uyaran Ökten, uyarılarına devam ediyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağı bilgisini paylaşan Ökten, "Nisan ayının ilk günü Lodos'un etkisiyle sıcaklıklar 20 dereceyi geçecek. Ufukta kar görünmüyor" dedi.

'PENCERELERİ KAPALI TUTUN' UYARISI

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisini kaybettiği günlerde Türkiye'de çöl tozlarının etkili olacağını belirten Ökten, Perşembe günü çöl tozlarının ülkeye giriş yapacağını söyledi. "Ülkemize gelen çöl tozları Libya çöllerinden gelmektedir" diyen Meteoroloji Uzmanı Ökten, "Perşembe günü tüm İstanbul, Marmara geneli, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz pencerelerini kapalı tutmalı. Çöl tozu çok yoğun olacak. Ev içleri tozla dolabilir. Çöl tozu Perşembe ve Cuma olmak üzere 2 gün etkili olacak. Cumartesi günü havadaki çöl tozları tamamen yok olacak" ifadelerini kullandı.

'KIRMIZI' SEVİYE RİSK

Ökten, geçtiğimiz günlerde yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulluları 'çöl tozu' konusunda uyarmış, "Dikkat! Mart ayının son günü yoğun çöl tozu etkili olacak. Özellikle ülkenin batısında gökyüzü kahverengi olacak. Astım hastaları tedbirli olmalı. İstanbul için Kırmızı seviye çöl tozu riski var..." demişti.

İstanbul için 'kırmızı seviye' uyarı! Meteoroloji uzmanı açıkladı, tedbirli olun Geçtiğimiz haftalarda kar yağışına teslim olan İstanbul için yeni bir uyarı daha geldi ancak bu kez tehlike Sibirya'dan değil çöllerden geliyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, çöl tozları için tarih verdi, "astım hastaları tedbirli olmalı" dedi. Hava sıcaklıkları ile ilgili de bilgi veren Ökten, "kemiklerimiz ısınmaya başlayacak" müjdesini paylaştı.