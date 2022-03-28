Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'dan kan donduran bir haber geldi. Bugün yaşanan olay Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi.

O ANLARI BİR DE VİDEOYA ÇEKMİŞ

E.E. adlı kadın, 21 aylık çocuğunu yastıkla boğmaya çalışıp o anların görüntülerini eşine gönderdi. E.E.’nin kocası, görüntüleri izleyince ailesiyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, çocuğu annesinden alıp babasına teslim etti. Kadın gözaltına alınırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

3,7 ve 9 yaşındaki çocuklarını bıçaklayıp öldürdü! Cani anne için karar Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cani anne 4 yaşındaki kızını yastıkla boğmuş İzmir’de yaşayan 3 çocuk annesi Betül F. sinir krizi geçirip, 4 yaşındaki kızı Bahar E.’yi yastıkla boğarak öldürdü. Betül F.’nin, polise verdiği ilk ifadede olayı eve gelen maskeli 2 kişinin yaptığını iddia ederken, polisin çelişkili ifadelerden şüphelenmesi sonrasında ise suçunu itiraf eden cani anne sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.