Türkiye Gazetesi

Adana'da refüjde bulunan ağaçlardan turunç toplayan kadınlara otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı yola savrulan kadınlar başka bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Adana Seyhan'da meydana geldi. İsimlerinin Nilüfer Kanat, Birsen Sonkur ve Özler Büyükmazı olduğu öğrenilen 3 kadın reçel yapmak için refüjde bulunan ağaçlardan turunç toplamaya başladı. Kadınlar turunç topladığı sırada, M.K.A, kullandığı 01 ERH 65 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun diğer tarafına savrulan kadınlar, karşı yönden gelen S.D.'nin kullandığı otomobilin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından kadınların cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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