Sarıyer Hacıosman bayırında saat 14.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahsun Dağ yönetimindeki asfalt yüklü hafriyat kamyonu, Hacıosman tarafından tünele doğru viraja girince kontrolden çıktı.
Hızlı geldiği iddia edilen hafriyat kamyonu virajı alamayınca köprü üzerindeki bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada kamyon şoförü Mahsun Dağ ağır yaralanırken, kamyondaki yükler ise yola döküldü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Mahsun Dağ’nın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu köprü ve alt yol trafiğe kapatıldı. Kaza yapan hafriyat kamyonu ve trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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