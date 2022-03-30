Türkiye Gazetesi

Amasya’da tıp fakültesi dekanlık binasında iki doktor arasında yüksek maliyetli tıbbi sarf maddesi alımı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, onaylamadığı gereksiz yüksek maliyetli işlemlerin evraklarını imzalamak istemediği öğrenilen Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman’ı darbetti.

Soldaki Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, Sağdaki darp edilen Dr. Ercan Kahraman

DARP EDİLEN DOKTOR YOĞUN BAKIMA ALINDI

Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan kalp cerrahisi uzmanı Ercan Kahraman, feci olayı gören sağlık çalışanları tarafından sedyeyle binanın karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kahraman, kafa içi kanama şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Başbuğ, olayın ardından binayı terk etti. Başbuğ’un geçen 18 Mart’ta şiddet olaylarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var” yazılı paylaşım yaptığı görüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Doktor dövdü diye adı çıktı ama asıl maganda doktormuş: Uzman çavuşa büyük pardon Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda uzman çavuşun bir doktoru darp ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Olay anına ilişkin görüntülerde darp edilenin doktor değil, uzman çavuşun kendisi olduğu belirlendi.