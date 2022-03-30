Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi, Halk Caddesi üzerinde uygulama yapan motosikletli trafik polisi Ezgi Gönül, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Sürücü Mahir K, ihtara uymadı ve önüne geçen polise çarptı. Gönül, kaputun üzerinde kaldı ve düşmemek için büyük mücadele verdi.

Yaklaşık 100 metre ilerleyen araç, vatandaşlar tarafından durduruldu. Araçtan indirilen Mahir K'ye meydan dayağı atıldı. Zanlıyı linçten diğer polisler kurtardı. Ekip otosuna bindirilen şahıs Emniyet'e götürüldü.

Mahir K'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine iki defa el konulduğu ortaya çıktı.

Haber alınamayan polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu Nevşehir’de kendisinden dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamadığı öğrenilen polis memuru peri bacalarının içerisinde ölü olarak bulundu.

Feci kaza: Polis memuru öldü, yaralılar var Osmaniye’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti. Söz konusu kazada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Otomobil çalan 16 yaşındaki ikiz kardeşler polisten 500 km kaçabildi Ankara'da otomobil çaldıktan sonra gezmek için İstanbul'a gitmek istedikleri sırada polisler tarafından farkedildi ve 500 kilometre boyunca kaçan ikiz kardeşler yakayı ele verdi.