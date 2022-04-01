Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeği ile öldürüp, traktörünün arkasında sürükleyen Rauf Halil B. hakkında İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İnegöl Adalet Sarayı önünde açıklama yapan İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA) Başkanı Nilay Parlar, "İnegöl’de yine bir üzücü olay yaşandı. Maalesef sabah hamile bir köpeğin öldürülüp traktör arkasına sürüklendiği haberini gördük. Bu şüphelinin en ağır cezayı alabilmesi için dernek olarak elimizden geleni yapacağız. Şu anda da suç duyurusunda bulunacağız. Bursa barosuna konuyu ilettik. Bursa’dan gerekli müdahaleyi yapacaklar.

“SOKAK HAYVANLARI SAHİPSİZ DEĞİL”

Son dönemde özellikle bazı ünlüler gündeme gelmek amacıyla, dikkat çekmek amacıyla sokak hayvanlarının toplatılmasını istiyorlar. Bazı basın yayın organlarında sahipli köpek saldırıları sanki sokak hayvanları tarafından yapılıyormuş gibi lanse ediliyor. Bu şekilde yanlış yönlendiriliyor. Sokak hayvanları sahipsiz değildir, biz onların sahipleriyiz. Onlar için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bursa’da aranıyordu, Akçakoca’da yakalandı Çocuğa karşı taciz suçundan Bursa’da yakalama kararı olan şahıs, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında Düzce’de yakalandı.