Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir narenciye bahçesinde yanarak ölmüş bir kişi bulundu. İlçeye bağlı Gözeneler mevkiindeki ‘Çiftçi koruma foto kapanı’ ile kontrol altında tutulmaya çalışılan narenciye bahçesinde gece saatlerinde kamera önünden hızla kaçmaya çalışan bir şahıs tespit edildi.

Görevliler, bahçe içerisinde yaptıkları kontrolde bir şahsı su kuyusu motorunu çalıştırmak için kullanılan elektrik direğinin yanında yerde yanmış halde buldu. Olay sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

KISA SÜRE ÖNCE HAPİSTEN ÇIKMIŞ

Vücudunda yanıklar olan Kadir B. (38) adlı şahsın elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlendi. Cesedi Adli Kıp Kurumu'na kaldırılan şahsın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve kısa bir süre önce hapisten çıktığı öğrenildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kadir B.'nin bir arkadaşı ile birlikte narenciye bahçesine hırsızlık için geldiği üzerinde duran ekipler, kaçarken foto kapan tarafından görüntülenen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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