Bursa’nın Kestel ilçesinde etkili olan rüzgâr, yerdeki tozları kaldırdı. Gökyüzünü kaplayan toz tabakası ve hortumu andıran görüntüler vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.
TEDBİRLİ OLUN
Meteoroloji, Bursa ve çevre illerde rüzgârın etkili olacağı yönünde uyarılarda bulunarak, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Meteorolojiden fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı! 31 Mart 2022 hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Mart 2022 tarihli hava durumuna göre sıcak havalar tüm yurtta iyice etkisini gösterirken Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri için sarı alarm verildi. Kıyı Ege’de rüzgârın hızının 80 km'ye kadar çıkması beklenirken, Marmara ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İl il 31 Mart hava durumu tahminleri..