Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden şahısın cinayete kurban gittiği belirlendi. Polis ekipleri şahsın boğazını kesip evi ateşe vererek kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

VÜCUDUNUN BİL BÖLÜMÜ YANMIŞ HALDE BULUNMUŞTU

Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangının çıktığı evde yalnız yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu Yusuf A.B. (35) alevlerin arasından kaçamadı. Vücudunun bir bölümü yanan talihsiz adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yapılan müdahalede Yusuf A. B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı binada oturan ve çıkan dumandan zehirlenen F.E.Ö., H.E.Ö. ve U.E.Ö. ile anneleri Y.H. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BOĞAZINI KESİP EVİNİ ATEŞE VERMİŞLER

Hayatını kaybeden şahsın cenazesİ, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, yürütülen soruşturma da hayatını kaybeden yabancı uyruklu şahsın boğazında kesi olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahsın boğazının kesilip öldürüldükten sonra evin ateşe verildiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, olaya karışan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan çocuğun korku dolu anları Antalya’da bir apartmanın odun deposunda çıkan yangında yoğun dumandan dolayı evin 1. kat balkonunda ailesiyle birlikte mahsur kalan 10 yaşlarındaki çocuk, ellerini açıp ağlayarak dua etti. Çocuk, itfaiye erinin, "Yangın söndü ufaklık. Korkma" sözleriyle teskin edildi.

Ahşap barakada yangın: 2 yaşındaki çocuk feci şekilde öldü Muğla'da ahşap bir barakada çıkan yangın sonucunda bir çocuk hayatını kaybetti.

80 yaşındaki adam evinde çıkan yangında öldü Ordu’nun Korgan ilçesinde bir evde yaşanan olayda tüp patlaması sonrası çıkan yangında 80 yaşındaki adam canından oldu.

Yalnız yaşayan kadın yangın hayatını kaybetti Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan ev yangınında bir kadın dumanlardan zehirlenerek hayatını kaybetti.