Türkiye Gazetesi

Zonguldak Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında mesaide olan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan masalarını kurdu.

Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, zeytin, konserve ve ekmeği ocak içinde kömürden kararmış elleriyle yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti. Ailelerinden uzak ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yapan işçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

On yıllık maden işçisi Orhan Aksan, iş güvenliğine ve sağlıklarına dikkat ederek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ekmeklerini madenden kazandıklarını anlatan Aksan, "Evimizden çıkıp maden ocağına gelirken eşimizle, çocuğumuzla vedalaşıyoruz. Hepsi bizleri, 'Sağ salim dön' diye uğurlarlar çünkü dünyanın en zor mesleği, zor şartlar altında çalışıyoruz. Allah bütün madenci kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ailemizle ilk sahurun özlemini çekiyoruz. Yapacak bir şey yok, ekmek parası için buradayız." dedi.

ÜLKE EKONEMİSİNE KATKIDA BULUNMAYA ÇALIŞIYORUZ

Maden işçisi Coşkun Cora da ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında yaptıklarını belirterek, "Bizler madende çalışarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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