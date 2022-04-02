Türkiye Gazetesi

İstanbul’a su sağlayan önemli noktalardan biri de Düzce’nin Yığılca ilçesinde yer alan ve 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip olan Hasanlar Barajı sonbahar aylarında son yılların en kurak dönemini yaşadı. Su seviyesinin yüzde 15’lere kadar gerilediği baraj gölünde bu yıl etkili olan kar yağışları sonrasında barajdaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı.

Dağlarda halen daha erimeyen karların olması sebebi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına baraj kapakları günlük düzenli olarak açılırken, 48 yıllık baraj Türkiye’nin en büyük hacimli barajlarından birisi olarak görülüyor.

BU YAĞIŞLAR ÇOK İYİ GELDİ

Düzce’de ayrıca 27 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren Hasanlar Barajı bir yandan da elektrik üretimi yaparken, barajın dolu olduğunu gören vatandaşlar ise bölgeye akın etmeye başladı. Arkadaşları ile bölgeye gezintiye çıkan Özlem Şahin, “Bu yıl kış çok çetin geçti. Daha geçtiğimiz haftaya kadar Düzce’de kar yağıyordu. Bu çetin geçen kış sonrasında Hasanlar Barajımız doldu. Ben bu barajın geçtiğimiz yıl kuru halini de görmüştüm. Küresel ısınmadan sonra bu yağışlar çok iyi geldi. Umarım barajlarımız her zaman bu şekilde dolu olur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Hasanlar Barajı’ndaki doluluk, havadan görüntülendi.

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 80'i geçti İstanbul'da bulunan barajlarda doluluk oranı yüzde 86.11'e ulaştı. Doluluğun artmasında yurt genelindeki yağışlı ve karlı hava etkili oldu.

İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı! İşte son durum İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kentteki barajlarda genel doluluk oranı yüzde 83,78 seviyesine yükseldi.