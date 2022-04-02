Türkiye Gazetesi

Edirne’nin Keşan ilçesinde yeni Mescit Mahallesi’nde olay meydana geldi. H.E. isimli kişinin oğlunu darp ettiğini öğrenen F.K. hesap sormak için H.E.’nin evine gitti. İki kişi arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Arbede sırsında F.K. yanındaki bıçak ile H.E.’yi boynundan yaraladı.

BIÇAKLANAN ŞAHIS AĞIR YARALANDI

Olayın haber verilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boynundan bıçakla yaralanan şahsın, durumunun kritik olduğu bilgisine ulaşılırken, gözaltına alınan F.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da kaza: Şehit annesi ve babası yaralandı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde otomobilin 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan cipte bulunan şehit babası ve annesi yaralandı.

Maçtan çıkan futbolcular kaza yaptı, 5'i yaralandı Denizli’de Merkezefendispor ile Pelitlibağ Horoz Gençlikspor müsabakasının ardından trafik kazası geçiren Merkezefendisporlu 5 futbolcu, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.