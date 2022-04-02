Türkiye Gazetesi

Kırşehir'de güvelik görevlilerinin yaptıkları tarif sonrasında Kızılırmak kıyısı üzerinde arama çalışmaları jandarma, emniyet, AFFAD, UMKE ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor. Kırşehir Valisi İbrahim Akın da yapılan çalışmaları yerinde izleyerek görevli personelle görüşüp acılı aileyi yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

KIZ ARKADAŞININ CESEDİ BULUNMUŞTU

25 Mart tarihinde kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni Kızılırmak Nehri'nin kıyısına vuran Şeyma Demir'in babası Vedat Demir de katılarak 'Ciğerim yanıyor' demişti.

Çalışmalar, kadavra köpekleri yanı sıra debisi düşürülen ırmak kıyısında ve çevresinde yoğunlaştırılmış şekilde sürdürülüyor.

Anne babası gözyaşlarıyla yolunu gözlüyor: Mehmet Evren 6 gündür kayıp Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Evren, sırra akdem bastı. Lise son öğrencisi gençten 6 gündür haber alınamıyor.

Kayıp olarak aranıyordu, çamaşır ipine asılı halde bulundu Tekirdağ Çorlu’da kayıp olarak aranan şahıs, bir otel odasında ölü bulundu.

İstanbul'da kayıp olarak aranan kadın, kafe tuvaletinde ölü bulundu Eyüpsultan’ta 4 gün önce kaybolan bir genç kız, Kağıthane’deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü olarak bulundu. Genç kızın cesedinin yanında ise şırınga bulunduğu öğrenildi.