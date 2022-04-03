Türkiye Gazetesi

Fatih Beyazıt’ta dün öğle saatlerinde taksicilerin beklediği alana gelen bir vatandaş boş taksiye binmek isteyen vatandaş, boş taksilerin kendisini almaması üzerine cep telefonuyla boş taksicileri tek tek görüntüledi.

TAKSİCİLERİ GÖRÜNTÜLEDİ, DAYAK YEDİ

Sadece turist aldığı iddia edilen taksiciler, kendilerini görüntüleyen vatandaşa bir de fiziki olarak saldırıda bulundu. Saldırıya rağmen kendisini almayan taksiyi ve taksicileri görüntüleyen vatandaş, taksicilerin turist dışında müşteri almamasına tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşlı kadını aracına almayan taksiciler trafikten men edildi Fatih’te hastane çıkışı taksiye binmek isteyen yaşlı kadın kısa mesafe olduğu gerekçesiyle almayan 2 taksiye para cezası kesildi.