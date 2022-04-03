Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler ‘silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından’ hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Murat Ö.’nün peşine düştü.
AVM OTOPARKINDA YAKALANDI
Polis ekipleri yaptıkları takip sonrası şahsı bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalayarak gözaltına aldı.
Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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