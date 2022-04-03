Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de etkisini sert bir şekilde gösteren rüzgar adeta yıktı geçti. Hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Öyle ki bina, apartman demeden önüne geleni savurdu resmen.

Aralıklarla hızı saatte 30 kilometrenin üzerine çıkan rüzgar, kent merkezindeki 7 katlı bir binanın dış cephe yalıtımının sökülmesine neden oldu. Kopan yalıtım malzemeleri, binanın yan tarafında bulunan diğer yapının çatısına düştü.

Eskişehir'de etkisini sert bir şekilde gösteren rüzgar 7 katlı bir binanın dış yalıtımının yerinden sökülmesine neden oldu.

Ortaya çıkan görüntü rüzgarın kuvvetini gözler önüne serdi. Çevredeki vatandaşlar kopan malzemelerin temizlenmesi için yetkililere haber verdiklerini belirttiler.

Eskişehir'de kar yağışı görenleri şaşırttı Eskişehir’de öğleden sonra rüzgârla birlikte aniden bastıran yoğun kar yağışı, vatandaşlar arasında şaşkınlıkla karşılanırken, kent merkezinde ilginç görüntüler oluştu.

Eskişehir’de vaka sayılarında düşüş Eskişehir'de birkaç hafta öncesine kadar adeta pik yapan ve 100 bin kişide bin 427'ye kadar yükselen koronavirüs vaka sayısında iniş sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre Eskişehir'de koronavirüs vaka sayısı yüzde 50'den daha fazla azalarak 625'e düştü.

Eskişehir kırsalı adeta buz kesti Eskişehir’de sona eren kar yağışının ardından etkili olan kuvvetli ayaz nedeniyle beyaza bürünen kırsal bölgeler adeta buz kesti.