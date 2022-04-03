Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde fırın sırası yüzünden iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 14 kişi yaralandı. Kavga akşama doğru Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Uğurlu Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında daha önceye dayanan bir husumet bulunan akraba iki aile, iddiaya göre fırın sırasını bahane ederek kavga etti.

14 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Şanlıurfa-Akçakale karayolunu trafiğe kapatarak kavgaya TOMA'lardan sıktığı tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Kavgada yaralanan 14 kişiden bazıları özel araçlarla, diğerleri ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DAHA ÖNCE EVLER ATEŞE VERİLMİŞTİ

Kavga sonrası bölgeye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, daha önce de birçok ölümlü kavganın yaşandığı ve evlerin ateşe verildiği mahallede sükunet çağrısında bulundu. Jandarma ekiplerinin bölgede aldığı önlemler devam ederken kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

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