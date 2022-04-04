Türkiye Gazetesi

Adana’da sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dçnüştü. Söz konusu silahlı kavga 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlandı.

ÇOK ŞAYIDA ŞUPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi 3760 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine silahla saldırdı. Silahlı kavgada M.K., Ö.A. ve S.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ö.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ö.A.’nın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayda yaralanan 2 kişinin de hastanede tedavisi devam ediyor.

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