Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Faydaları saymakla bitmeyen portakalın kabuğunu temizledikten sonra 100 derecede ısıtılmış fırınınızın ızgarası üzerinde 1 ila 1,5 saat kurutabilirsiniz. Kâğıt havlu serdiğiniz kaloriferinizin üzerinde de 2-3 gün bekletmeniz kurumasını sağlayacaktır. Daha sonra dilerseniz olduğu gibi ya da rondodan geçirerek toz hâline getirebilirsiniz.

> Portakal kabuklarını bitki çaylarınızda veya keklerinize aroma vermesi için değerlendirebilirsiniz. Biriktirdiğiniz kabukların reçelini de yaparak kahvaltı sofralarınızı tatlandırabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan portakal kabuğu, su, toz şeker, portakal ve limon suyu.

> Oda kokularını seviyor ama kimyasaldan uzak durmak istiyorsanız da portakal kabukları yüzünüzü güldürecektir. Bir avuç portakal kabuğu, limon suyu, çubuk tarçını ve bir miktar suyu tencerede kaynatın. Soğuduktan sonra sprey şişesine doldurun ve evinizin havasını hoş kokusuyla tazeleyin.

> Oda kokusunda olduğu gibi etrafını kimyasallarla çevrelemek istemeyenler yüzey temiz-leyici olarak da portakal kabuğundan faydalanabilir. İhtiyacınız olan bir miktar portakal kabuğu, beyaz sirke, kavanoz ve sprey şişesi. Malzemeleri buluşturun ve kavanozda yaklaşık 2 hafta kadar dinlenmeye bırakın. Sonrasında süzün ve sprey şişesine doldurun.

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