Türkiye Gazetesi

Adana’nın Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre Özgür Adıgüzel kendine borcu olan Fırat Y. mahalledeki kahvehanenin önünde buluştu. Zanlı borcunu ödemek istemeyince ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada zanlı belinden çıakrttığı tabancayı peş peşe ateşledi. Kasık ve karın bölgesinden 4 kurşun isabet eden Adıgüzel kanlar içinde yere yığılırken zanlı olay yerinden kaçtı.

ZANLI KAÇTI

Silah seslerini duyan mahallenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adıgüzel, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıplara karışan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Fırat Y.’nin Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Operasyon düzenlenen evde polisin geldiğini gören zanlı, cinayette kullandığı tabancayı başına dayayarak intihara kalkıştı. Polisin etkisiz hale getirdiği zanlı, gözaltına alındı. Bu arada cinayeti azmettirdiği değerlendirilen zanlının mahalleden tanıdığı Seyfettin A. da yakalandı. Seyfettin A.’nın daha önceden borcu olduğu Adıgüzel tarafından bıçaklandığı öne sürüldü.

500 LİRA BORCU VARDI

Emniyete götürülen şüphelilerden Fırat Y. ifadesinde, “Özgür’e 500 lira borcum vardı. Veremeyince bana küfretti. Çıkan kavgada tabancayla vurdum” dediği öne sürüldü. Seyfettin A.’nın ise cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana’da termometreler 33 dereceyi gördü Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da güneş altındaki termometreler 33 dereceyi gördü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parkları doldurdu.