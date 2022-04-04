Türkiye Gazetesi

Giresun’lu Kumral Bodur isminden dolayı kız olduğunu düşünen nüfus memuru nedeniyle yıllardır kadın kimliğiyle yaşıyor. İlkokul kadın kimliğiyle bitiren Bodur, ilk 2 evliliğini resmi nikahla yapamadığı için dini nikahla evlendi. Doğan çocuklarını ise ağabeyinin üzerine kaydetti. Resmi olarak evlenemeyen, işe giremeyen ve askere gidemeyen Bodur, yaklaşık 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı. Yıllar süren hukuk mücadelesi sonucunda 2010 yılında erkek kimliğine kavuşan Bodur, belediyede işe girdi ve geçen yılda 26 gün askerlik yaptı. Bodur, "Kadın kimliğimi ilk eşlerimden gizledim. Öğrenince ikisi de terk etti. Cezaevine girdiğimde bile, 'kadın kimliğinle erkek koğuşunda kalamazsın' diye 3 gün sonra serbest bıraktılar. Çeşitli hastanelere gönderildim ama bir türlü 'erkektir' diye onay vermediler. Ne kadar 'ben erkeğim' dediysem de inandıramadım. Nüfus memurunun yaptığı hata, 38 yılımı zindan etti" dedi.

38 YILDIR KADIN KİMLİĞİYLE YAŞIYOR

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Kumral Bodur, 38 yıl boyunca erkek kimliğine kavuşabilmek için mücadele etti.1972 yılında nüfus dairesinde yapılan hata nedeniyle pembe kimliğe sahip olan Kumral Bodur, 50 yıllık hayatının 38 yılını kadın kimliği ile geçirdi. Yaşadıklarını anlatan Kumral Bodur, "rahmetli babam Salim Bodur, yıllar önce nüfus müdürlüğüne giderek oğullarım Ümral, Arif, Kadir, Kumral, Bekir, Ali Bodur' kimlik çıkartacağım demiş. Daha sonra nüfus müdürlüğü çocuklarının kimliklerini hazırlamış. Babam kimlikleri almak için nüfus dairesine gitmiş ve zarfın içine konulmuş hazırlanan kimlikleri alıp köye gelip, ağabeylerime, kardeşlerime ve bana kimliklerimizi vermiş. Baktığımızda herkesin kimliği mavi benim pembe çıktı. O zaman ilkokula başlamıştım. Kimliğimi gören öğretmenim bana "sen babana söyle kız kimliğini değişsin, okula öyle gel" dedi. Babam da öğretmene "siz okutun çocuğumu, okul bitsin kendi değiştirir", dedi.

“15 HAKİM 19 SAVCI DEĞİŞTİ KİMLİĞİM DEĞİŞMEDİ”

Eskiden yokluk olduğunu söyleyen Kumral Bodur, İlkokulu bitirdikten sonra bir lokanta da işe girdim. Çalıştığım lokantaya hakimler, savcılar gelirdi. Onlara sorunumu anlattım. Kimliğimi değiştirmek için mahkemeye gittim. Her hakim ve Savcı duruşmada biz halledeceğiz, değiştireceğiz dediler ama 38 yıl kadın kimliğimi bir türlü değiştiremedim. Bu zamana kadar mahkemelerde 15 hakim ve 19 savcı değişti ama benim kimliğim değişmedi.

EŞİYLE NİKAH KIYAMADI

18 yaşıma geldiğimde evlenmek istedim fakat evleneceğim kızın ailesine pembe kimlikli olduğumdan bahsetmedim. Nişanlandık, ve nikahsız olarak düğün yapıp evlendik. Eşime, evlilik muamelesini biraz zaman sonra yaparız dedik. Çünkü mahkeme kararıyla pembe nüfus cüzdanım düzeltilir, mavi erkek cüzdana dönüşür o zaman evlilik işlemlerini yaparız. Eşime bu durumu anlattığımda mahkeme karar vereceğini ve bu durumun düzeltileceğini söyledim. Evde ikimizde kadın göründüğümüz için resmi nikah yapamadık.

ÇOCUKLARINI KARDEŞİNİN ÜZERİNE NÜFUSA YAZDIRDI

Sonra benim çocuğum oldu ama kimlik çıkartamıyor, kendi üzerime alamıyordum. Hastane doğum belgesini alıp, ağabeyimin üzerine kimlik çıkarttık. 6 ay sonra ağabeyimin çocuğu oldu ve onun da kimliğini çıkarttık. Benim 6 ay sonra bir çocuğum daha oldu. Bu kez nüfus dairesine gittiğimizde nüfus memuru, hastane kağıdını verdiğimizde yaptığı incelemede nüfus müdürünü çağırdı ve ona "bunlar her 6 ayda bir düzenli olarak çocuk üzerlerine geçiriyorlar "dedi. Ağabeyime" kaç çocuğun var diye sorduğunda ağabeyim 2 dedi" ben de ağabeyime 4 çocuğun var abi dedim. Müdür sonra kaydet dedi ve ikinci çocuğumu da ağabeyimin üzerine kaydettim. 2 dini nikahlı eşimden 4 çocuğumu da ağabeyimin üzerine kaydettik.

“KARDEŞİMİN NÜFUS FOTOKOPİSİYLE GEZDİM”

Bu hayatın onu çok yorduğunu söyleyen Kumral Bodur," Sigortam yok, askerlik yapamadım, asker kaçağı oldum ve mahkeme bir türlü bitmek bilmiyordu. En son 2010 yılında Güney Doğu'da inşaat işinde çalışırken şirket tarafından sigorta yapılacağı sırada benim kadın kimliğinde olduğum anlaşıldı. Ben ise kardeşimin kimliğinin fotokopisiyle gezerdim. Bulancak'taki avukatım beni 3 gün sonra aradı ve bana en yakın nüfus müdürlüğüne gidip, kimliğini değiştirebilirsin dedi.38 yıllık hasretim o gün sona erdi. Hemen nüfus müdürlüğüne gidip, benim kimliğim kayboldu dedim ve bana kimlik çıkartmasını söyledim. O memur da bilgisayara girerek işlem yapıp bana erkek kimliği verdi. Ben yine kimliğin sahte olabileceğini düşündüm. Kimliği elime alınca 38 yılın şaşkınlığı oldu. Bu kadar kolay ise ben 38 yıl niye bu kadar çile çektim dedim.

“CEZAEVİNE GİRDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKTILAR”

2 kez nikahsız olarak evlendim ve 2 eşimden çocuklarımız oldu. Fakat 2 eşimde beni resmi nikah yapamadığım için aile içi şiddet yaşanması nedeniyle benden ayrıldılar. Bu süreçte mahkeme bana şiddet içerdiğim nedeniyle 11 ay hapis cezası verdi. Cezaevine girdikten 3 gün sonra beni serbest bıraktılar. Çünkü kadın kimliğim ile girdiğim cezaevinde erkek koğuşunda kaldım. Bu hatayı düzeltmek için beni gece vakit serbest bıraktılar. Bende anlayamadım. Erkek olduğumu 38 yıldır ispatlayamadım. Çeşitli hastanelere gönderildim ama bir türlü erkek'tir diye onay verilmedi. Bende onlara "bu kadar çocuğu kim yaptı" diye soruyordum. Bu süreçte ilk nikahsız olarak evlendiğim eşimden 5 çocuğumuz oldu. Bunlardan 2 si vefat etti ve sonra resmi nikah yapamadığımız için ayrıldık. İkinci olarak tekrar başka birisiyle nikahsız olarak tekrar evlendim. Bir çocuğumuz oldu ve ondanda aynı sorundan dolayı ayrıldım. En son ise 2010 yılında kadın kimliğim erkek kimliği olarak değiştikten sonra 3.kez resmi nikah yaparak evlendim ve 2 çocuğum dünyaya geldi.2 çocuğumu resmi olarak üzerime kaydettirebildik. Bu zaman kadar ise toplam 8 çocuğum oldu,2 si öldü. Diğer 4 çocuğum ağabeyimin üzerine gözüküyor. Onları da üzerime kaydettirebilmek için mahkemeye başvurdum. Onlardan gelecek cevabı, kararı bekliyorum.

38 YIL SONRA ASKERLİK YAPTI

38 yıldır askerlik lafını kimse benim yanımda konuşmasın diye çevremdekilere yasaklamıştım. Çünkü kadın kimlikli olduğum için askere gidemiyordum. Çocuğumun askerlik çağı geldi fakat ben askere gidemiyordum. Erkek kimliğimi aldıktan sonra asker kaçağıyım diyerek geçen yıl askerlik şubesine gidip ben askere gitmek istiyorum dedim. Askerlik şubesi beni Manisa Batı kışla da askerlik yapmaya gönderdi. Oraya büyük bir heyecanla gittim. Askerliğe başladım fakat askerler hep bana bakıyordu," kim bu yaşlı adam" diye konuşuyorlardı. Orada 26 gün sonra komutanlar bana "askerliğin tamamlandı, teskere oldun, gidebilirsin" dediler ve Bulancak'a geldim. Şuan Bulancak belediyesinde işçi olarak çalışıyorum. 38 yıl yaşadığım sıkıntıları ömrüm boyunca unutamam, dedi.