Türkiye Gazetesi

Ankara'da bir iş yerinin önüne atılan çuval soğanlar israfın en büyük göstergesini gözler önüne serdi.Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde yol kenarında yüzlerce çuval soğan bulundu.

Kavaklı Mahallesi muhtarının ihbarı üzerine bölgeye gelen zabıta ve jandarma ekipleri, ruhsatsız olan dükkanın sahibine çevreyi kirlettiği gerekçesiyle tutanak tuttu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir dükkanın önüne onlarca çuval saoğan atıldı.

'KAMYONLARLA, TIRLARLA'

Atılı soğan çuvallarından rahatsız olan bir vatandaş ise şu şekilde konuştu:

“Şanlıurfa'dan sarımsak getiriyorlar, Tokat’tan sarımsak alıyorlar. Oralardan da soğanları getiriyorlar, kamyonlarla tırlarla burada pazarcılara satıyorlar. Kötülerini atıyorlar.”

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