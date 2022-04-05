Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Gölü Avcılar mevkisinde ilaçlama yapan belediye çalışanları ceset buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESEDİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evli çiftin feci ölümü, eve giren komşuları cesetlerini buldu Uşak’ın Sivaslı ilçesinde bir süredir kendilerinden haber alınamayan karı koca, komşuları tarafından evlerinde asılı halde bulundu. Çiftin intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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