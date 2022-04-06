Türkiye Gazetesi

Yargıtay karısını aldatan ve kendi hakkında dedikodu çıkarılan koca hakkında emsal bir karara imza attı. Yargıtay'a taşınan davada dedikodu çıkmasına müsade eden veya sessiz kalan kocanın tkusurlu olduğuna hükmetti. Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı.

AİLE MAHKEMESİ 'SADAKATSİZLİK' DEDİ

Davacı karşı davalı erkeğin sadakatsiz davranışları olduğuna dikkat çeken Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına hükmederek, erkeğin tam kusurlu olduğuna dikkat çekti.

YARGITAY TAM KUSURLU BULDU

Davacı erkek kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Erkeğin evli olmasına rağmen, başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde çıkan dedikodulara sessiz kalmasının kusur olduğuna hükmetti.

Kararda, "Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-davalı erkeğe kusur olarak yüklenen sadakatsizlik vakıasının başka bir kadınla isminin dedikoduya karışmasına izin verme niteliğinde olduğunun ve davacı-davalı erkeğin yine tam kusurlu olduğunun anlaşılmıştır. Yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.

Yargıtay'dan emsal karar: Eve geç giden koca tam kusurlu Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, eve geç saatlerde gelen, ev ile ilgilenmeyen ve evinin ihtiyaçlarını karşılamayan kocanın rahatsızlanan eşini hastaneye de götürmemesi nedeniyle manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Velayet davasında Yargıtay'dan emsal karar: Çocuğun görüşü esas alındı Boşanan çiftin 8 yaşındaki kızlarının velayeti ile ilgili görülen davada Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; idrak çağındaki çocuğun beyanının esas alınması gerektiğine hükmetti.

Yıllık izin biriktirenlere Yargıtay'dan kötü haber! Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bir işçinin on altı yılı aşan süre ile çalışmasına rağmen izin kullanmaması hayatın olağan akışına aykırı olduğuna hükmetti. emsal kararla birlikte yıllarca izin biriktiren işçilerin o planı heba olacak.