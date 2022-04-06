Türkiye Gazetesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan 20 yaşındaki oğlu Hamit Egemen'den 1 Nisan'dan bu yana haber alamadığını söyleyen baba Arif Egemen (49) polise başvurdu. Bunun üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, Hamit Egemen'in Sarıyer'de kaldığı yurdun güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde 1 Nisan'da saat 13.36 sıralarında yurda giriş yapan Egemen'in saat 14.00 sıralarında yurttan ayrıldığı anlaşıldı. Üniversiteli gencin omzunun arkasında çantayla yurdun bitişiğindeki Belgrad Ormanı'na hızlıca girdiği tespit edildi.

İNTİHAR ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Ekipler, gencin gidebileceği yerleri kontrol etti ancak kayıp gence ulaşılamadı. 6 Nisan'da AFAD ekipleri, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ve arama kurtarma köpekleri ile birlikte ormanlık alanda yapılan aramalarda Hamit Egemen'in cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede gencin silahla intihar ettiği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan gencin kaldığı yurt binasına girişi ve çıkarak ormana doğru gidişi güvenlik kamerasına yansıdı.

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