Türkiye Gazetesi

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkiinde yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 iş makinesi sevk edildi. Daha sonra alevlerin daha geniş alana yayılmasıyla birlikte bu sayı 15 arazöz, 6 su tanker ve 3 ilk müdahale aracına çıkartıldı.

Yangın, ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu tamamen kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmir ve Uşak'da orman yangını İzmir'de ve Uşak'da ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına ekipelr müdahale ediyor.

Çanakkale'deki orman yangını, soğuk hava depo tesislerine yaklaştı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangını lodosun etkisiyle hızla yayılıyor. Alevler, tarım kredi kooperatifinin soğuk hava deposuna kadar geldi.