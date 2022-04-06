Türkiye Gazetesi

Traktör kazası, yine bir cana mal oldu. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünde çıkan traktör ağaca çarptı. Feci kazada boynu kırılan araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE TRAKTÖRDEN FIRLADI

Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Kömekavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt-Cumhuriyet Mahallesi istikametinden gelerek Kömekavak Mahallesi yönüne seyir halinde olan Tahir İspir (72) yönetimindeki traktör sürücünün kontrolünde çıkarak yol kenarındaki kayısı ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü kayısı bahçesine savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrol da boynu kırılan araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Tahir İspir'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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