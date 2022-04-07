Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yurt genelinde 215 düzensiz göçmen daha yakalandı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 59 göçmen kurtarıldı. Çeşme ilçesi açıklarında ise 2 lastik bottaki toplam 64 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botunca durdurularak yakalandı.

ÇANAKKALE

Ekipler, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 39 göçmen, bot ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

BALIKESİR

Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, durdurdukları bottaki 17 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

BODRUM

Bodrum açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan ekipler bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 11 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

AYDIN

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

MARMARİS

Ekipler, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bin 261 düzensiz göçmen yakalandı İçişleri Bakanlığı tarafından yurdun 9 bin 332 noktasında gerçekleştirilen "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Operasyonu" kapsamında bin 262 kişinin yakalandığı duyuruldu.

BM açıkladı, Akdeniz'de 90'dan fazla göçmen öldü Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz'de yaşanan trajedide 90'dan fazla düzensiz göçmenin boğularak öldüğünü açıkladı.